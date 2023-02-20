Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Harelet Partisi Genel Başkanı Bahçeli, depremin vurduğu illeri ziyaret edecek.

İki liderin ilk durağı Hatay olacak. Erdoğan deprem bölgesine ilk ziyaretini 8 Şubat’ta Hatay’a yapmıştı. Bahçeli de “Mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim” demişti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilde yaralar sarılamaya çalışılırken, siyasilerin de deprem bölgelerine yönelik ziyaretleri sürüyor.

Daha önce bölgede depremden etkilenen illeri tek tek ziyaret edip çalışmaları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmaların aksamaması için ziyaretini bir süre sonraya bırakan MHP Lideri Bahçeli bugün Hatay’da olacak. İki lider deprem bölgesi Hatay’da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelecek olan iki lider, asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecek. En son 16 Şubat’ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bölgeye yapacakları ziyaretin detaylarını bu görüşmede ele aldı.

Edinilen bilgiye göre, iki lider Hatay ziyaretini bu görüşme çerçevesinde belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine ilk ziyaretini 8 Şubat’ta Hatay’a yapmıştı.

Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana ve Hatay’ı ziyaret etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin grup toplantısında deprem bölgesine gideceğini ifade etmişti.

“BAŞKALARI GİBİ ŞOV PEŞİNDE DEĞİLİZ”

Depremin ilk gününden beri gelişmeleri anbean takip ettiğinin altını çizen Bahçeli, “Başkaları gibi şov peşinde değiliz. İstismar yarışında değiliz. Mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim” demişti.

Öte yandan Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telefonu açtı.