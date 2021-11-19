Erdoğan ile Bahçeli’nin pozu Yunanistan’ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin pozu Yunanistan’ı rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe’de kritik bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli’nin “Türk Dünyası” haritasıyla poz vermesi Rusya’yı rahatsız etmişti ve haritanın Rusya coğrafyasını kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. Gündem olan poz, şimdi de Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunan medyasında yer alan haberlerde harita ile verilen poz “kışkırtıcı” olarak görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe’de bir araya gelmişti. İkilinin görüşmesinde Bahçeli’nin üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği “Türk Dünyası Haritası”nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etmişti.

RUSYA’DAN TEPKİ GELMİŞTİ

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya’da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNANİSTAN BASINI POZU KIŞKIRTICI BULDU

MHP lideri Bahçeli’nin hazırladığı harita Rusya’dan sonra Yunanistan’ı da rahatsız etti. Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu “kışkırtıcı” olarak tanımlarken, “Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs’ı da içeren kışkırtıcı bir ‘Türk dünyası’ haritasına sahip” yorumunu yaptı.