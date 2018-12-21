Erdoğan ile konuşurken emri verdi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşurken çekilme emrini verdi.

Donald Trump, Suriye’deki ABD askrelerinin çekileceğini 19 Aralık’ta Twitter’dan duyurdu.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığındayken alınan bu kararla ilgili perde arkası bilgiler, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat’ın haberinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın 14 Aralık’ta yaptığı telefon görüşmesinde konuşulanar haberde şöyle aktarıldı:

ABD Başkanı, “Suriye’den çekilmemiz durumunda siz geri kalan DEAŞ unsurlarını temizleyebilir misiniz?” sorusunu yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen her platformda iki buçuk yıldır anlattığı tezini bir kez daha söyledi: “Fırat Kalkanı operasyonu ile 4 bin DEAŞ’lıyı temizledik. DEAŞ’ın yenmek için YPG/PYD terör örgütüne ihtiyaç yok. Biz daha önce de yapabileceğimizi söylemiştik, şimdi de söylüyoruz. Biz yaparız.”

Görüşme beklenmedik ve şaşkınlık yaratan bir diyalogla devam etti. Trump, “Tamam siz yapın” dedi ve hemen sonra da “Bolton hatta mısın?” diye sordu. Başkan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı “Buradayım” deyince Trump, “Çalışmalara başlayın” talimatını verdi…”

Haberde, tüm gelişmelere rağmen Ankara’nın çekilmeyle ilgili temkinli olduğunun altı da çizildi.

NTV