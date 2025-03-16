Erdoğan ile Trump Görüşmesi Detayları Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD’nin müttefiklik ilişkilerini yeni dönem içerisinde dayanışma ve samimiyetle sürdüreceğini belirtti. Toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasında istişarelerin artırılmasını gerektirdiğine vurgu yapıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ ÇABALARI

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik kararlı ve doğrudan attığı adımları desteklediklerini dile getirdi. Türkiye’nin savaşın başlangıcından bu yana adil ve kalıcı bir barış sağlamak için çaba harcadığını ve bu çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Görüşmede, bu süreçte iki ülkenin iş birliğinin kritik önemi gözler önüne serildi.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE NORMALLEŞME

Erdoğan, Suriye’de istikrarın sağlanması, yeni yönetimin işlevselliğinin artırılması ve normalleşme süreci için yaptırımların kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. “Bu, Suriyelilerin yurtlarına geri dönmesine imkan sağlayacaktır” sözleriyle, ABD ile bu konuda ortak adım atmanın önemine işaret etti.

F-16 VE F-35 MESAJI

Cumhurbaşkanı, ABD’den Türkiye’nin çıkarlarını teröre karşı gözeten bir anlayışla hareket etmesini beklediklerini anlattı. Savunma sanayii alanında iş birliğinin güçlendirilmesi adına CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-16 alım sürecinin tamamlanması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımının gerekliliğine vurgu yaptı.