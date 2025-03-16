Erdoğan ile Trump Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, ayrıca bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceğine inandığını vurguladı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasında her konuda istişarelerin artırılmasını gerektirdiğini ifade etti. Başkan Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarına destek verdiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin savaşın başından beri adil ve kalıcı barış için çaba gösterdiğini ve bu tutumunu sürdüreceğini açıkladı.

SURİYE KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın sağlanması, yeni yönetimin işlevsel olabilmesi ve normalleşme için Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunulmasının önemine değindi. Bu durumun, Suriyelilerin yeniden yurtlarına dönmelerine olanak tanıyacağına dikkat çekti.

TÜRKİYE’YE GİDEN ADIMLAR

Erdoğan, ABD’den yeni dönemde terörle mücadele konusunda Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir yaklaşım sergilemesini beklediklerini belirtti. Ayrıca, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-16 tedarik sürecinin tamamlanması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılımının sağlanması konularının acil bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini ifade etti.

– İSTANBUL