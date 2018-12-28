Erdoğan: İmamoğlu’na kapım açık

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’nin İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmesine ilişkin açıklamada bulundu, “Kapım açık, Bay Kemal’den izin alır mı bilmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hazreti Ali Camii’nin çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan kendisine yöneltilen “Ekrem İmamoğlu’nun olası Cumhurbaşkanlığı” ziyaretine ilişkin “Kapım açık, Bay Kemal’den izin alır mı bilmiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kendisini ziyaret etmek istemesi ile ilgili, “Bay Kemal izin verirse ben kapım açık. Çaysa çay, kahveyse kahve…” dedi.

TRT