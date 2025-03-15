Erdoğan İmralı Heyetiyle Görüşmeye Hazırlanıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim ayında yaptığı çağrıyla start alan ve 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla yeni bir aşamaya giren terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Erdoğan, DEM Parti heyeti ile talep gelmesi durumunda görüşebileceğini belirtti.

Son günlerde TBMM’de milletvekillerinin katıldığı bir iftar yemeğinde DEM Parti’nin İmralı heyetindeki isimlerden Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tokalaştığı gözlemlendi. Erdoğan, Önder ile sohbet ederken zaman zaman gülümsemelerin yaşandığı dikkat çekti. DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, bu görüşme hakkında detayları aktardı. Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetiyle görüşme için tarih verdiğini vurguladı.

Medya Haber Tv’ye konuşan Buldan, “Sayın Cumhurbaşkanı da gazetecilere ‘İsterlerse randevu veririm’ demesi üzerine harekete geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder iftar yemeğinde bir araya geldiler. Ayaküstü sohbet ettiler. Orada ‘bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur. Bayramdan sonra daha rahat bir araya geliriz, otururuz. Çünkü bazı hazırlıklarımız var’ demiş” ifadelerini kullandı. Görüşmenin bayram sonrası gerçekleştirileceği ancak henüz kesin bir tarih olmadığı ifade edildi. Bu kritik dönemde PKK’nın silah bırakma çağrısı yapılmış olsa da somut adımların henüz atılmadığı gözlemleniyor. Adımlar atıldığı takdirde çağrının etkisinin artacağı ve sürecin hızlanacağı öngörülüyor. “Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağız” diyen Buldan, durumu sürekli takip ettiklerini bildirdi.