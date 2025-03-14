Erdoğan İmzalı Yeni Atamalar Yayımlandı

ATAMALAR VE GÖREVDEN ALMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yeni atama ve görevden alma kararları 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar, bakanlıklardan birçok kuruma kadar geniş bir yelpazede yeni atamalara yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş atandı.

YENİ GÖREVLERE ATANAN İSİMLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan’ın atanacağı belirtildi.

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun atandı. Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök getirildi. Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy ve Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu atandı. Ayrıca, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tuncer ve diğer pozisyonlara çeşitli atamalar gerçekleşti.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alma kararlarına da imza attı. Bu kapsamda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İrfan İpşir görevden alındı.