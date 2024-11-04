Erdoğan’ın Açıklamaları: Gazze’deki Soykırım Üzerine Değerlendirmeler

İSEDAK TOPLANTISI VE ULUSLARARASI GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK’ın 40’ıncı oturumu vesilesiyle bir araya geldi. “Alınacak kararlarla çıkacak sonuçların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diyerek toplantının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, “40 yıl süresince nice sıkıntıların üstesinden geldik. Hayal denilen, olmaz denilen nice başarıya beraberce imza attık” şeklinde konuşarak geçmişteki başarıları hatırlattı. Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Erdoğan, “Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız” ifadesinde bulundu.

İNSANLIK AÇISINDAN KRİTİK DURUMLAR

Erdoğan, son dönemde yaşanan zor süreçlere de dikkat çekti ve “Tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu yıl geçirdik” dedi. Gazze’deki durumu eleştirerek, “50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü” ifadesini kullandı. “Bir insan bunu nasıl yapabilir, nasıl bu kadar alçalabilir” diyerek yaşanan barbarlıkları sorguladığını belirtti. Gazze’deki kahramanlığa da değinen Erdoğan, direnişin büyüklüğünü vurguladı.

ULUSLARARASI DESTEK VE YARDIM ÇABALARI

Türkiye’nin Filistin’e yönelik insani yardımlarını da hatırlatan Erdoğan, “85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırdık. En fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız” dedi. Türkiye’nin İsrail uygulamalarına karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, “Siyonist lobinin şahsım ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, uluslararası hukukun uygulanması için tüm platformlarda tepkilerini dile getirdiklerini söyledi.

KÜRESEL EKONOMİYE YÖNELİK ÇAĞRILAR

Son olarak ekonomik duruma değinen Erdoğan, “Küresel ekonominin yavaşladığı son yıllarda işbirliği çabamızın ehemmiyeti artmaktadır” diyerek üye ülkelerin koordinasyonunun önemli olduğunu söyledi. Ekonomik büyümenin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Hepimizi zorlayan bu karamsar tablonun üstesinden ancak işbirliğimizi güçlendirerek gelebiliriz” diyerek ülkelere çağrıda bulundu.