Erdoğan’ın Açıklamaları: Gazze’deki Soykırımın Korkunç Boyutu

İSEDAK TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK’ın 40’ıncı oturumu dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Alınacak kararların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını umuyor. Açılış programında, “Geçmiş 40 yıla göre daha iyi bir yerdeyiz. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze’de yaşandı ve yaşanıyor” diyerek dünya genelindeki insani sorunlara dikkat çekti.

İNSANLIK İÇİN AĞIR İMTİHANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantıdan bu yana hem insanlık hem de Müslümanlar için zorlu bir yıl geçildiğini kaydetti. İslam coğrafyası tarihinde hiç olmadığı kadar kanla anılır hale geldiğini ifade etti. Gazze’de 50 bin Filistinlinin şehit düştüğünü ve 100 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti. “Biz bu toplantıyı yaparken dahi Gazze ve Lübnan’da ümmetin çocukları ölmeye devam ediyor” dedi. Filistinlilerin onurlarından taviz vermediğini vurgulayarak, “Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimiz işgalcilerin yüreklerine çökmüş çelikten duvar misali direnmeye devam ediyor” şekline konuştu.

İSRAİL’E KARŞI DURUŞUMUZ

Türkiye’nin İsrail’in uyguladığı soykırımlar karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biri olduğunu vurguladı. “Siyonist lobinin şahsım ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz” dedi ve Filistinlilere yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. Gazze’ye 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesi ulaştırıldığını hatırlatan Erdoğan, “İsrail’le ticari işlemleri tamamen durdurduk” bilgisini verdi.

KÜRESEL EKONOMİK ZORLUKLAR VE İŞBİRLİĞİ

Küresel ekonominin geçen yıllarda yavaşladığına dikkat çeken Erdoğan, bu zorlu süreçte işbirliğinin öneminin arttığını vurguladı. 2023 yılında yüzde 3,3 oranında büyüyen dünya ekonomisinin önümüzdeki yıllarda da aynı oranda büyümesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Ortaya çıkan enerji ve arz güvenliği sorunlarının ticareti olumsuz etkilediğini aktaran Erdoğan, üye ülkeler arasında koordinasyonun önemine değindi.

KUDÜS VE İSLAM ÇALIŞMALARI

Açılışını gerçekleştirdikleri Kudüs’e özel sergiye de dikkati çeken Cumhurbaşkanı, “İSEDAK, Kudüs programı kapsamında uygulanan projenin çıktılarından bahsediyor” dedi. Yeşil ekonomide kadınların rolünü ve sıfır atık projesinin önemini vurgulayan Erdoğan, “İslam dünyasının ilerlemesi ve kalkınması çağın ihtiyaçlarına uygun niteliklerin artırılmasına bağlıdır” ifadelerinde bulundu.

SİBER GÜVENLİK VE İSLAMİ FİNANSMAN

Siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerin artırılması gerektiğine de değinen Cumhurbaşkanı, “Üye ülkelerin siber güvenlik konusunda daha fazla ortak proje geliştirmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu. İslami finansın dijitalleşmesinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

ORTAK ÇÖZÜMLER VE BİRLİK ÇAĞRISI

İSEDAK çatısı altında kurulan işbirliklerinin önemine değinen Erdoğan, “Bir olmaktan, beraber olmaktan başka kurtuluş yolumuz yoktur” diyerek bütün Müslümanların ortak tehditler karşısında dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.