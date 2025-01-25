Erdoğan’ın Açıklamalarından Önemli Detaylar

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE MIRAÇ’IN ANLAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç’tan bahsederken Kudüs-ü Şerif’in öneminden söz ediyor. “Miraç deyince aklımıza ilk olarak Kudüs-ü Şerif geliyor” diyerek bu kutsal şehrin manevi değerini vurguluyor.

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK MESAJI

Erdoğan, bu mübarek gece sebebiyle Gazzeli kardeşlere dayanışma mesajı gönderdiğini ifade ediyor. “Bu mübarek gece münasebetiyle Gazzeli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz” sözleriyle kardeşlik ve birlik vurgusu yapıyor.

Ayrıntılarla ilgili gelişmelerin geleceği belirtiliyor.