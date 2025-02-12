Erdoğan’ın Asya-Pasifik Turu Pakistan Durağında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asya-Pasifik turu sürüyor. Bu ziyaret çerçevesinde Malezya ve Endonezya’nın ardından Pakistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada resmi törenle karşılandı.

RESMİ VE SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İslamabad Nur Khan Hava Üssü’nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile birçok diğer yetkili karşıladı.

HAVALİMANI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Törenin gerçekleştiği havalimanı ve İslamabad’ın sokak ve caddeleri Türk bayraklarıyla süslendi. Pakistan Başbakanı Şerif ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın el ele yürümeleri de gözlerden kaçmadı.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin yedinci toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’na katılacak. İki ülke arasında pek çok anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gibi çeşitli bakanlardan oluşan bir heyet eşlik ediyor.

PAKİSTAN BAŞBAKANI’NDAN ‘KARDEŞİM ERDOĞAN’ PAYLAŞIMI

Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer kız kardeşim First Lady Emine Erdoğan, Pakistan halkıyla birlikte Pakistan’a geldiğiniz için size sıcak bir şekilde hoş geldiniz diyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan, vizyon sahibi bir devlet adamı olarak Türkiye’yi dönüştüren kişidir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Pakistan arasında köklü ilişkiler ve yakın iş birliği mevcut. İki ülke, terörle mücadele gibi birçok alanda dayanışma gösteriyor ve uluslararası meselelerde de benzer görüşlere sahip. Türkiye’nin 2023 yılına kadarki en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya geçti. Ayrıca, gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında da çeşitli anlaşmalar yapıldı. Ekonomik alanda ise Türkiye-Pakistan ticaret hacminde geçtiğimiz yıl 1 milyar doları, Pakistan’daki yatırımlar 2 milyar doları aştı ve ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.