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Erdoğan’ın Atamaları, Yeni Büyükelçiler Açıklandı

YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı yeni kararlar doğrultusunda, Yeni Zelanda ve Tayland’daki büyükelçiliklere önemli atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen maddelere dayanan yeni düzenleme ile, Yeni Zelanda Büyükelçiliği’ne Melih Karalar atandı. Kendisi, Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

TAYLAND’A YENİ ATAMA YAPILDI

Tayland Büyükelçiliği için ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan, yeni büyükelçi olarak atanmış oldu. Bu atamalar, Türkiye’nin dış politikadaki güçlü duruşunu sürdürmesine katkı sağlıyor.

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