Erdoğan’ın Bahçeli’nin Öcalan Çağrısı Üzerine Yorumu

ERDOĞAN’IN KONUŞMASINDAN DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilgili çağrısına nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor. Erdoğan, konuşmasına Milletine ve değerli vekillere hitap ederek başlıyor ve “Aziz milletim, değerli vekiller, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” diyor. Tüm vatandaşlara da selamlarını iletiyor ve sıkı desteklerinden dolayı teşekkür ediyor.

ŞEHİTLERİ UNUTMADIK

Erdoğan, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünü coşku ile kutladıklarını hatırlatarak, tüm şehitlerini ve gazilerini rahmetle anıyor. Geçtiğimiz hafta TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen alçakça saldırının ardından kaybettiği kardeşlere de rahmet diliyor. Ayrıca, T625 GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslim edildiğini belirtmiş, yıl sonuna kadar iki adet daha teslim edileceğini söylüyor. Önümüzdeki dönemde 20 adet GÖKBEY’in farklı kurumlara verileceğine de dikkat çekiyor.

CUMHURİYETİN TEMELLERİ VE KAPSAMLILIĞI

Cumhuriyetin herkesin, her kesimin ortak eseri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu cumhuriyet 85 milyonun tamamının eseridir” diyor. Hiç kimsenin cumhuriyetle bir problemi olmadığını ifade eden Erdoğan, geçmişteki sorunların cumhuriyet fikrinin arkasına saklananlar tarafından yaratıldığını dile getiriyor. Cumhuriyet fikrinin ayrımcılık ve zulüm için kullanıldığını, bu durumun da ülkenin huzuruna zarar verdiğini vurguluyor. Türkiye’nin her kesiminden insanın cumhuriyet değerlerine bağlı kaldığını ifade ediyor.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan hakkında yaptığı hatırlatmada, “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” sözlerine yer veriyor. Bahçeli, terör sorununu ülke gündeminden çıkarmak için elimizden geleni yapmaya hazır olduklarını da ifade ediyor.

Erdoğan, bu önemli konuların üstünde durarak, Cumhuriyetin korunacağı ve yaşatılacağı mesajını vurguluyor.