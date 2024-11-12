Erdoğan’ın Bakü’deki İklim Zirvesi Açıklamaları

BÜYÜK İKLİM ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de düzenlenen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede, “Emisyon Ticaret Sistemi’ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.” ifadesini kullandı. Ayrıca, İsrail’in mevcut hükümetinin, “çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürdüğünü” belirterek, bu felaketin sorumlularının uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında “Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum.” diyerek selamladı ve başarılı organizasyon için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti. İklim krizinin etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında olduklarını belirten Erdoğan, 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. “Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü, 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız” dedi. Aynı zamanda, nükleer enerji hedefinin 2050’de 20 bin megawatt’a ulaşmak olduğunu açıkladı.

ÇEVRESEL PROJELERDE SIFIR ATIK VURGUSU

Erdoğan, elektrikli milli otomobil Togg’u yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtirken, Eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin iklim değişikliği ile mücadeleye büyük katkıda bulunduğunu dile getirdi. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçildiğini aktaran Erdoğan, su verimliliği seferberliği ilan ettiklerini ve her 11 Kasım’da milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

SORUMLULUĞU KABUL EDİYOR

Gelecek nesiller için adil ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak amacıyla Gelecek Paktı’nı kabul ettiklerini söyleyen Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çekerek, bu durumun ciddi bir çevre felaketine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, “İsrail, Gazze için uluslararası mahkemelerde hesap vermeli.” dedi. Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmak için Türkiye’nin adaylığını açıkladığını ve destek veren ülkelere teşekkür etti.