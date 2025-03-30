Erdoğan’ın Bayram Mesajı Dijital Ekranda Yansıtıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJI DİJİTAL EKRANDA YER ALDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın dijital ekranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajı yayımlandı. Bu özel bayramda Erdoğan, vatandaşlara yönelik sıcak bir mesaj iletti.
BAYRAM TEBRİĞİ VE İYİ DİLEKLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında “Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Bu duygularla, ülke genelindeki tüm vatandaşlar bayram coşkusunu paylaştı.