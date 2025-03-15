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Erdoğan’ın Katıldığı Ukrayna İçin Online Zirve

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Ukrayna İÇİN ÇEVRİMLİ TOPLANTI

İngiltere’nin öncülüğünde, Ukrayna meselesi etrafında 25 ülkenin katılımıyla çevrimiçi bir liderler toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Erdoğan, toplantıya Milli Savunma Üniversitesi aracılığıyla katılıyor.

TOPLANTIDA YETKİLİ İSİMLER YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor. Bu önemli toplantı, Ukrayna’nın mevcut durumu ve uluslararası iş birliği konularını ele almayı amaçlıyor.

ÖNEMLİ

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