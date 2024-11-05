Erdoğan’ın Kırgızistan’daki Açıklamaları Önemli

KONFERANSIN TEMEL İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında şu ifadeler öne çıkıyor: “Ata yurdumuzda sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar diliyorum.” İki ülkenin dostluğunun her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, “Bu kardeşliği ve iş birliğini ileri taşımak için kararlı adımlar atıyoruz” diye belirtiyor. Eğitim alanında Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek inşa etmeleri için Türkiye’nin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ediyor.



EĞİTİM YATIRIMLARI VE DESTEKLER

Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi’nin eğitime açılışı yapılmış durumda. 2022 yılında Maarif Vakfı Okulu ile Kırgızistan’da eğitim alanındaki desteklerini bir kez daha onayladıklarını dile getiriyor. “Türkiye Maarif Okulu’muzda 1500 öğrenciye ulaştık” ifadesini kullanan Erdoğan, Manas Üniversitesi’nde ise 7500 öğrencinin eğitim aldığını aktarıyor. Türkiye bursları aracılığıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye’de eğitim fırsatı sunduklarını belirtiyor ve “Öğrencilerimizin beşeri sermayesinin yükselmesi için katkıda bulunduk” diyor.