Erdoğan’ın Yapay Zeka Uyarısı: Bağımlılık Tehlikesi

EĞİTİMİN TEMELİ VE GÜÇLÜ BİR YAPI İHTİYACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada sosyal medya zorbalıklarıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Erdoğan, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” diyerek, eğitim sisteminin dijital dünyanın getirdiği tehlikeler karşısında güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini vurguluyor. Eğitim, yalnızca fiziksel şartları değil, fikri altyapısıyla da en önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Eğitim sistemleri, müfredattan eğitimci kadrosuna kadar çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmezse başarısızlığa mahkum oluyor.

TEKNOLOJİK ALTYAPI DÜZENLEMELERİ

Erdoğan, eğitim sisteminin ancak kökleri ve tarihi bağlarıyla sağlamlaşabileceğini belirtiyor. Haksızlıkları sona erdirmek için katsayı uygulamaları ve başörtüsü yasakları gibi engellerin kaldırıldığını ifade ediyor. Eğitim kurumlarının modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturulması gerekliliğini dile getiriyor. FATİH projesi çerçevesinde şu ana kadar 21 bin 576 okulun altyapı kurulumunun tamamlandığını ve önümüzdeki dönemde 8 bin 200 okulun daha yüksek hızlı internet hizmetine kavuşacağını belirtiyor. Eğitimde teknolojik altyapının geliştirilmesine büyük önem veriliyor ve 626 bin 441 etkileşimli tahta sınıflara yerleştiriliyor.

DİJİTAL GÜVENLİK VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Yapay zekanın eğitimdeki potansiyelinin farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, yapay zekanın iş yükünü azaltan bir araç olmasının yanı sıra, bağımlılık riski taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, “BİP ile Bakanlığımız arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz” diyerek, dijital güvenliği sağlamak için atılan adımları aktarıyor. Günümüzde dijital zorbalığın çocukların ruh sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor. İnternet üzerinden yapılan saldırgan davranışların yaygınlaştığını, bunun önlenmesinin öncelikli bir konu olduğunu ifade ediyor.

DİJİTAL DÜNYADA ÖZGÜRLÜK VE DEĞERLER

Son olarak, dijital dünyada özgürlüğün başıbozukluk olmadığını kaydeden Erdoğan, doğayla ve tabiatla kurulan ilişkilerin yerini internetin aldığı yeni dinamiklere dikkat çekiyor. Dijital zorbalığın insanlık için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguluyor ve bu durumun önlenmesi gerektiğini bir kez daha tüm topluma hatırlatıyor. “Özgürlük; başıbozukluk, kural ve değer tanımazlık değildir” diyerek, değerlerin korunmasının önemini kaydediyor.