Erdoğan’ın Ziyaret Durağı: Malezya ve Pakistan

RESMİ ZİYARETLERİN TARİH VE ÜLKELERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaretlerinin tarihlerini ve ülkelerini duyurdu. Altun’un açıklamasıyla birlikte 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANININ DAVETLERE İCABETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaki davetlere icabet ederek bu üç ülkede resmi temaslarda bulunacak. Bu ziyaretler, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve bölgedeki işbirliğini artırmak amacı taşıyor.