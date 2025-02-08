More
Gündem

Erdoğan’ın Ziyaret Durağı: Malezya ve Pakistan

erdogan-in-ziyaret-duragi-malezya-ve-pakistan

RESMİ ZİYARETLERİN TARİH VE ÜLKELERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ziyaretlerinin tarihlerini ve ülkelerini duyurdu. Altun’un açıklamasıyla birlikte 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANININ DAVETLERE İCABETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaki davetlere icabet ederek bu üç ülkede resmi temaslarda bulunacak. Bu ziyaretler, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek ve bölgedeki işbirliğini artırmak amacı taşıyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Xavier Peugeot DS Automobiles’e CEO Oldu

DS Automobiles'in yeni CEO'su Xavier Peugeot olarak atandı. Olivier François, FIAT ile birlikte yeni Pazarlama Ofisi'ndeki görevlerini sürdürecek.
Gündem

Keman Sanatçısı Laçin Akyol’un Acı Kaybı

Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, hastanede hayatını kaybettikten sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.