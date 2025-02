Erdoğan: İsimler Fanidir, Dava Baki

AK PARTİ 8. OLAĞAN KONGRESİ TOPLANDI

AK Parti bugün 8. Olağan Kongresi’ni topladı. Kongre, Ankara’da yapılmakta. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesinde kendisini salonun önünde bekleyen kitleye seslendi. Erdoğan burada “yeni dönem” mesajı veriyor. Daha sonra salona geçerek kongre resmi olarak başlamış oldu. Erdoğan, konuşmasına da burada devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından kesitler şöyle: “Bu kutlu sevdaya gönül veren, bu sevda ile ayakta duran, bu sevdaya baş koyan herkesi selamlıyorum. Bu sevda ile devletine, bayrağına, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. 81 vilayetimizin her birinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Gözü kulağı bizde olan, kaderini Türkiye’nin ve Türk milletinin kaderiyle birleştirmiş tüm mazlumları, aynı şekilde selamlıyorum. Bu sevdanın neferi, meftunu olan her bir kardeşimi, saygıyla, sevgiyle, şükranla selamlıyorum. 8. Olağan Büyük Kongremizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. İlk fetih günlerinden, terörle mücadeleye kadar bu güzel sevda uğruna şehit düşen kahramanlarımızı yad ediyorum.”

PARTİYE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

İlk günden beri bu partiye, bu kardeşinize sahip çıktınız. “Rabbim hepinizden tek tek razı olsun. Sizlerle birlikte kuruluşundan bugüne teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, partimize katkı veren, alın teri döken tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin tek devleti olduğunu belirtirken, “Bizim okuyacağımız tek mars İstiklal Marşımızdır. Bizim hayattayken üstünde, öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer, kutsal vatan topraklarımızdır.” ifadelerini kullandı.

KENDİNİ YENİLEYEN BİR PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. Önemli olan istikameti kaybetmemektir.” diyerek devam etti. Türkiye Yüzyılı’nın yeni bir nefeslenmesi ve tazelenmesi olarak gördüklerini ifade etti. “AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini sürekli yenilemeyi, değiştirmeyi, geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür.” şeklinde konuştu.

KADINLAR VE GENÇLER İÇİN HAREKETLİLİK

En büyük görevin ana kademe kadrolarına düştüğünü belirten Erdoğan, “Partimizin tüm hanelere ulaşmasını sağlayan kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum.” diye ifade etti. Gençlere yönelik de, “Türkiye’yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan gençlerimizden talebim, gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır.” dedi.

BÜYÜK BAŞARI VURGUSU

Dünya siyaset literatürüne geçen bir başarıya imza attıklarını anlatan Erdoğan, “Bu tarihi başarıyı aziz milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık.” diyerek, 22 yıldır iktidarda olduklarının altını çizdi. Gençlere seslenerek, “Bir gönül kazandıysak, bu milletin gönül sarayında kendimize yer bulabildiysek bu bize şeref olarak yeter.” şeklinde ifadeler kullandı.

DEMOKRATİK HAKLAR VE MUHALAFETTEN ŞİKAYET

Cumhurbaşkanı, muhalefetin sürekli demokrasi krizi çıkardığını belirtti. Erdoğan, “Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti demokratik güç merkezleriyle işbirliği yapacak kadar gözünü karartması, ülkemizi toksik demokrasi sorunuyla karşı karşıya getirmiştir.” dedi. Ayrıca tarihsel olarak TBMM’nin iradesinin gaspedildiğini ifade etti.

ANKARA’DA BAYRAM HAVASI

Erdoğan, konuşmasının başında kendisini salonun önünde bekleyen kitleye seslenerek, “AK Parti’nin bugün Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiğini” söyledi. “Bugün yeni bir döneme ‘Bismillah’ dedik.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.