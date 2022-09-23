Erdoğan: İsimlerin hepsi bizde mevcut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamasında esir takası konusuna değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Attığımız adımda tahıl koridoru ve esir takası sürecinde hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir gidiş oldu. Hala devam ediyor. Rusya tarafından gelecek tahıl da çok önemli. Süreç başladığında en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu yapmamız gelişmiş ülkeleri de hareketlendirecektir.

Esir takasında da 200 ismin üstünde durmuştuk. Hepsi bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz. Bir tanesi Putin’in üstünde durduğu isimdi. Biz bu ismi gönderdik. Süreci kararlı bir şekilde sürdürüp, sahip çıkıyoruz.”