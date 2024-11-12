Erdoğan: İsrail Gazze İçin Hesap Vermeli

ÇEVRE VE İKLİM AMAÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 yılına ulaşarak net sıfır emisyona ulaşmayı ve yeşil kalkınma vizyonunu belirttikleri çerçevede, önemli sektörlerde dönüşüm sağladıklarını ifade etti. Emisyon Ticaret Sistemi’nin de yer aldığı iklim kanununu yakın zamanda Meclis’e sunacaklarını duyurdu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ

Günümüzde 31 bin megavat seviyesinde olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü, 2035 yılı itibarıyla 120 bin megavata çıkarmayı amaçlıyorlar. Erdoğan, iklim krizinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında yer aldıklarını belirtti. Sulama verimliliğini artırmak için su kaynaklarının etkin kullanımı için bir seferberlik ilan ettiklerini açıkladı.

YEŞİL GELECEK ADIMLARI

Her 11 Kasım’da milyonlarca fidan dikerek çevreye katkı sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, bu çabaların ekonomik maliyetinin yüksek olduğunu ifade etti. Gelecek nesiller için adil ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle Gelecek Paktı’nı kabul ettiklerini bildirdi.

ULUSLARARASI SORUNLAR

İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının devam ettiğini, bunun insan katliamına yol açtığını belirtti. Ayrıca, yer altı sularına sızan kimyasalların Gazze’deki çocukların geleceğini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Erdoğan, İsrail’in Gazze ile ilgili uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA YER ALMA

2026 yılında BM İklim Değişikliği 36. taraflar konseyine başkanlık adayı olma niyetini de açıkladı.