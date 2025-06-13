Erdoğan: İsrail Haydutluğuna Dur Denmeli

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.” ifadesine yer verdi. Erdoğan, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları uluslararası hukuku hiçe sayan, “apaçık bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Açıklamasında, “İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.” diyen Erdoğan, Netanyahu yönetiminin bölgede ve dünyada felakete sürükleme çabasını vurguladı. Uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir” dedi.

İRAN HALKINA TAZİYELER

Türkiye olarak Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma istemediklerini yineleyen Erdoğan, “komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyoruz; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz.” açıklamasını yaptı.