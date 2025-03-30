Erdoğan: İstanbul Belediyesine Yönelik Soruşturma Açıklaması

PROTESTOLAR VE SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması sonrasındaki gösterilere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Ramazan’ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Partililere videolu bir mesaj iletti.

TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU VE DEMOKRASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine de değindi. “Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır” dedi.

SORUŞTURMALARIN DERİNLEŞMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Erdoğan, “Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır” şeklinde konuştu.

YARGI MENSUPLARINA DESTEĞİ

Erdoğan, yargı mensuplarının tehditlere karşı duruşlarına da değinerek, “Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü oyuna gelmedi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin çabalarını takdir ederek, “Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifade eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

AK PARTİ’NİN HEDEFLERİ

Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hedeflerine odaklandıklarını belirtti. “Türkiye’yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız” dedi. Konuşmasını, “Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun.” şeklinde sonlandırdı.