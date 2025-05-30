Erdoğan, İstanbul’da Ekonomik Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ekonomi hakkında önemli mesajlar veren Erdoğan, “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız.” ifadesini kullandı. Hükümetin mevcut ekonomi programını istenen hedeflere ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlı olduğunu anlatan Erdoğan, “Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz.” dedi. Ayrıca, “Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz.” şeklinde konuştu.

İSLAM DÜNYASI İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İslam dünyası arasındaki ticaret ve iş birliği imkanlarının artırılması gerektiğinin altını çizdi. “İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor.” diyen Erdoğan, çarpık sisteme itiraz ettiğini ve faizin sorunlara yol açtığını vurguladı. Faizsiz bir ekonomik sistem savunulurken muhalefetin bu konuda yeterli bir duruş sergileyemediğini belirtti. “Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin hayrına olacak yerli duruş sergileyemediler.” ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Deprem bölgesinde zararların sarılmakta olduğunu ifade eden Erdoğan, Suriye’deki istikrar sürecine de değindi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İstanbul’un tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlandığını belirtti. Gazze’deki ateşkesin sağlanması için çaba sarf ettiklerini söyleyen Erdoğan, “İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz.” dedi. Terörle mücadelede toplumun büyük bir kesiminin destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, 40 yıl boyunca kayıpların yanı sıra 2 trilyon dolara mal olan sorunlardan kurtulmaya yakın olduklarını söyledi.

ÖNEMLİ İYİLEŞMELERİN KAYDEDİLDİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı, iki yılda kayda değer mesafe kat ettiklerini, enflasyonda gözle görülür iyileşmeler sağlandığını belirtti. “Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz.” açıklamasını yapan Erdoğan, küresel ekonomik duruma göre yeni destek paketlerinin hızla hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, “Ekonomimizin çökmesini umuyorlar, muvaffak olamayacaklar.” sözlerini ekledi. Emeklilere yönelik müjdeli bir gelişme paylaşarak, “Emeklilerimizin 4 bin lira olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızı müjdeliyorum.” ifadelerini kullandı.