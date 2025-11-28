Erdoğan İstanbul’da Güvenlik Araçları Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına ait 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katılım sağladı. Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmada “Her alanda önemli mesafe aldık. Devletle millet arasındaki bağı güçlendirdik.” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAPILAN HATALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede geçmişte yapılan hataların ciddiyetine dikkat çekerek, “Bu hatalar sorunun daha fazla büyümesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını halkımızla birlikte güvenlik güçlerimiz çekti. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik. 23 yılda yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik.” şeklinde konuştu.