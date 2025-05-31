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Erdoğan, İstanbul Fethi’ni kutladı

ERDOĞAN’DAN İSTANBUL’UN FETHİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalar yaptı. “İstanbul’un Fethi’nin 572. yılını idrak ettik. O muzaffer iklimi milletimizle yeniden inşa ettik” diyen Erdoğan, bu tarihi anmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, “Osman Gazi Yüzer Platformunu buradan Fiyos’a yolcu ettik” ifadeleriyle dikkat çekti.

MUZAFFER İKLİMİN YENİDEN İNŞASI

Erdoğan, İstanbul’un fethinin sadece bir askeri zafer olmadığını, aynı zamanda bir medeniyetin kurulduğu dönem olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda, millet ile birlikte yapılan çalışmalardan ve hedeflerden bahsetti. Özellikle geçmişte yaşanan zaferlerin geleceğe ışık tutacağını belirtti.

GELENEKSEL ETKİNLİKLER VE SEVİNCİ PAYLAŞMA

Etkinliklerde İstanbul’un tarihi ve kulturel zenginliklerinin ön plana çıkarıldığına dikkat çekildi. Erdoğan, bu özel günün coşkusunun tüm ülkeye yayıldığını ve İstanbul’un tarihi mirasının korunması için gereken adımların atıldığını ifade etti.

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