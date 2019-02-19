Erdoğan İstanbul’a döndü

Yerel seçim öncesi il il gezen ve son olarak Isparta’ya giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’a geri döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saat 20.40 sıralarında Sütlüce’de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası’na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada yerel seçim için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.
Isparta mitingi sonrasında İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saat 20.40 sıralarında geldiği Sütlüce’deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası’ndan ayrıldı.
Erdoğan’ın, burada yerel seçim için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
TRT