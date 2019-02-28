Erdoğan: İstiyorlarsa Kürdistan’a gitsinler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde yerel seçimlere ve terör örgütlerinin seçimde desteklediğini belirttiği partilere yüklendi.

Erdoğan konuşmasında, “Biz bugün Türkiye’nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor. Biz Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi” dedi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Erzurum Kongresi’nin 100. yıl dönümüne hazırlanıyoruz.

Unutmayın vatan bir bütündür bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez şiarını tüm dünyaya ilan etmiştik.

Ama birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor?

Kürdistan Kuzey Irak’ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler.

Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye asla müsaade etmedik ve etmeyiz.

Müjdeyi veriyorum… 1200 yataklı Erzurum şehir hastanesini de kuruyoruz. Erzurum şehir hastanesi konforuyla tanışacak.

Şimdi buradan bir müjdeyi daha veriyorum İspir ve Köprüköy’e de doğal gaz arzı yapacağız.

Başköy Barajı’nı yıl sonunda hizmete alıyoruz.

Bugün 28 şubat. Post modern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününü yıl dönümü.Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü.

Bu çileleri CHP ile çektik. bu CHP zihniyetidir. bu. Camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir.

HÜRRİYET