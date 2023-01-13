Erdoğan, İsveç’teki gösteri sonrası harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki PKK gösterisi ile ilgili harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’teki terör örgütü PKK gösterisi ile ilgili harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, İsveç’teki terör örgütü PKK gösterisiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü mensuplarının kendisini hedef alan eylemi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Açıklamayı, Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yaptı.

Aydın Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadesine yer verdi.

Stockholm’deki gösteriye Ankara sert tepki göstermiş, İsveç Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.