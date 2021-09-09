Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya’dan Türkiye’nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Draghi’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, NATO müttefiki İtalya’dan, Türkiye’nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini ifade etti.

Görüşmede, 2021 yılının 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak, salgın öncesindeki seviyesini geçtiğini belirten Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

İtalya’nın Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğinin güçlü şekilde devam edeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce, ön koşulsuz başlanmasının, herkesin çıkarına olduğunu, 18 Mart Mutabakatı’nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.