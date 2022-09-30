Erdoğan: İyi anlatamadığımız için üzülüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan son gelişmelere ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde açıklama yapıyor.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemize karşı haksız hukuksuz uygulanan yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Ekonomi politikalarımızı bu tuzaklardan kendimizi ayrıştırmak için oluşturduk.

Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Bu yaklaşımın teorik altyapısını muhataplarıyla paylaştık. Doğru yolda olduğumuzu ispatladık. Geçen her yılın ve yaşanan her durumun bizi haklı çıkarmasından memnuniyet duyuyoruz.

Küresel sıkıntılardan etkilenenler adına bunları iyi anlatamadığımız için üzülüyoruz.

Türkiye bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomik politikaları uygulanmakta zorlanmıştır.

Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ekonomik yıkım üzerine kurulmuştur. Dünyada ortada herhangi bir savaş olmadığı halde, açıkça ekonomisi mahvedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan tek ülke biziz.