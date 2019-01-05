Erdoğan İzmir adayını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde yarışacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz İzmir’i gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz. Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer İzmir’dir. Türkiye’nin 81 ilinden gelip İzmir’i yurt edinen kardeşlerimiz birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. İzmir aslan yatağına sokulmaya çalışılan tilkilere karşı mücadeleye hazır mıyız? Dışarıdaki ve içerideki alçakları muradına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız?

2018’in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük. Dün ihracat rakamları açıklandı. İhracatta 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170’i yakalamaktı ama kılpayı geride kaldık. İstihdamda 2018’in 10 ayında 1 milyon kişinin üzerinde artış sağladık. Son 16 yılda İzmir’e 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir’i hiçbir zaman ihmal etmedik. En fazla milletvekilini biz çıkarmadık demedik. Çünkü bu yatırımların yapılması gerekliydi.

İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. İzmir’e bu yakışır mı? Ben 94 yılında belediye başkanı olduğumda da vahşi depolama vardı. CHP çöp, hava kirliliği, yolsuzluk, rüşvet demektir.

BİNALİ YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Bizim yol arkadaşlarımız hiç birşeyi yarı yolda bırakmaz. İnşallah İzmir’de ezilen tohumlar meyveye dönecek. İnşallah İzmir AK Parti belediyeciliğiyle buluşacak” dedi.

ZEYBEKCİ: “HEP BİRLİKTE GURUR GÜNÜ YAŞAYACAĞIZ”

Kürsüye ilk çıkan AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu. Zeybekci, “İnşallah 31 Mart’ta bizler hep birlikte bir gurur günü yaşayacağız” dedi.

“MAZERET YOK YOLA DEVAM” DİYORUZ’

Zeybekci açıklamasında, “Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır. İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır. Bugün itibariyle İzmir’imizde mazeretler dönemi bitecektir. Artık ‘mazeret yok yola devam’ diyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İNSANIN RIZASININ ALINMADIĞI İŞTEN HAYIR GELMEZ”

“31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız.” diyen Zeybekci, “İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız. Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur. Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.” dedi.

TRT