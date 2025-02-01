Erdoğan: İzmir’in Karanlık Dönemi Yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir Kongresinde CHP’ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi” sırasında ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini eleştiren Erdoğan, “Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar.” şeklinde konuştu. Erdoğan, İzmir’in “tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşadığını” belirtti ve “İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir.” ifadesini kullandı.

Ekonomiye Dair Umut Verici Mesajlar

Cumhurbaşkanı, ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar vererek enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının yıl sonuna doğru daha iyi görüleceğini söyledi. Ayrıca, İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 2027 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini duyurdu.

İzmir’in Sorunlarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle: “İzmir’e sahip çıkmak buraya aşkla hizmetle olur. İzmir’in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor.” Rüzgar ve yağmur gibi doğal etkenlerin İzmir’de yarattığı sorunlara da dikkat çekti. “İzmir her alanda geriliyor” diyerek bu durumun İzmir’in kaderi olmadığına vurgu yaptı.

CHP’ye Yönelik Tepkiler

Erdoğan, muhalefete de sert sözler sarf ederek, “Hakaret suçundan yargılanan edepsizleri önce protokole oturturlar sonra özür dilerler.” dedi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı’nın İzmir’in temsilindeki sorunları ikrar etmek zorunda kaldığını belirtti. Görevlerini yapmaktan aciz yöneticilerin başarısızlıklarını çeşitli maskelerle gizlemeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye’nin Küresel Gündemi

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin hiçbir meselenin dışında kalamayacağını söyleyerek, “Rusya-Ukrayna savaşından Suriye’deki devrime, Akdeniz’deki enerji çekişmelerine kadar her konu bizim gündemimizdedir.” açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Artık eski Türkiye yok. Küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmeye kalkmak ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur.” dedi.

Ekonomik Motivasyon ve Gelecek Hedefleri

Cumhurbaşkanı, enflasyonla mücadelelerinin sonuçlarının yıl sonuna doğru daha belirgin hale geleceğini belirtti. Makroekonomik verilerin olumlu bir seyir izlediğini ifade ederek, “Ak Parti hedeflerine ulaştıkça sabit ve dar gelirlilerden başlayarak herkesin refah seviyesini yükseltecek adımları sıklaştıracağız.” ifadesine yer verdi.

Erdoğan’ın İkinci Durağı: Manisa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Manisa’ya geçerek burada da önemli açıklamalarda bulundu. Kongre maratonunu tamamlamak için 23 Şubat’ta büyük kongre yapılacağını duyurarak, “Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacağız, yapıcı olacağız.” diye konuştu.