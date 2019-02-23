Erdoğan: Kadın müzesi inşa edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa bir Kadın Müzesi inşaa edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engeller ve provokasyonlarla dolu bir sürecin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. İstanbul’u çok farklı konuma taşıyacak bir projedir.

Yap – İşlet – Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek.

Ayrıca yine proje için de Türkiye’nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek.

İlk defa bir Kadın Müzesi’ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.

Mimarisiyle konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi 3 yıl ama kasım ayı itibarıyla ilk etabını açacağız. Proje 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır. buraya yıllık ortalama yerli yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje İstanbul’un marka değerini arttırmakla kalmayacak Türkiye’nin turizm gelirini arttıracaktır.

SOLUĞU HEMEN MAHKEMEDE ALDILAR

Haliç’in çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk günden itibaren nelere maruz kaldığını siz bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Biz ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl önce bitirmekti. Ancak başını CHP’nin çektiği grubun engellemeleri sonucu projeyi uzun süre yapamadık. Bu projede de soluğu hemen mahkemede aldı.

BİZE 6 SENE KAYBETTİRDİLER

Atatürk Kültür Merkezi’nde de Harbiye Kongre Merkezi’nde de aynı şeyi yaptılar. Aslı astarı olmayan iddialarla projeye engel olmak istediler. Bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu an bulunduğumuz mekan İstanbul’un fethinde kadırgaların Haliç’e indiği yerdir. Biz ecdadımızın bu mahalde tersane İstanbul’u yeniden inşaa ediyoruz. Bize 6 sene kaybettirdiler. İsteseler de istemeseler de temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Biz bu zorluklar ilk defa muhatap olmuyoruz, alıştık. Hangi projeye bismillah demişsek aynı şeyle karşılaştık. Marmaray’ı engellemek istediler. Yeni Havalimanı’ndan vazgeçirmek istediler. Her türlü provokasyonu denediler. Biz yılmadık, yolumuza devam ettik. Atatürk Kültür Merkezi’ni çok önemsiyorum. Açılışını yaptığımız da niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Biz de dağıtmak yok. Biz de toparlamak var. Yani Mevlana’nın anlayışıyla ‘Ne olursan ol yine gel’ biz böyle diyoruz.

BİZE TARİH DERSİ VERMEYE KALKTILAR

Yalan yanlış bilgilerle o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul’un duvarlarını kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul’un fethinde kadırgaların indiği mekandır.

BİZ DE DAĞITMAK YOK TOPARLAMAK VAR

Açıkçası bugünkü şu manzara esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, Türkiye’de eser siyasetinin zaferidir. Atatürk Kültür Merkezi’ni inşallah biz açılışını yaptığımızda, bunlara biz niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezi’nde tiyatro merkezini çok daha büyük yaptık. Biz orada niye geldiniz demedik ki, hoş geldiniz dedik. Niye? Bizde dağıtmak yok, bizde toparlamak var.

HALİÇ’E BOĞAZ’DAN SU TAŞIDIK

Biz Haliç’i eski günlerine kavuşturmak için kolları sıvadık. Atık su arıtma sistemleri kullanarak Haliç’i kurtardık. Dev borularla İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e her gün 260 bin metreküp su taşıdık. Niye Haliç’i yüzülebilir hale getirmek için. Haliç suyunun yenilenmesini sağladık. Yaptığımız çalışmalarla Haliç temizlendi. Şimdi İzmir Körfezi’ne bakın eski Haliç neyse İzmir Körfezi de odur. Biz şimdi diyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni alalım ve orayı da hak ettiği değere kavuşturalım.

ÇAPSIZLARI DİKKATE ALMADIK

Şayet biz CHP’yi dinleseydik. IMF’ın kapısında tefecilere el açıyor olacaktık. Ödedik ödedik sıfırladık. Bu çapsızları dikkate alsaydık ne Türkiye’yi 3,5 kat büyütebilirdik, ne de ülkemizi köprülerle otoyollarla ilmek ilmek dokuyabilirdik. Hiçbir zaman karşımızdakilerin basiretsizliğinin bizim istikametimizi belirlemesine izin vermedik.

TRT