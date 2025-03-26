Erdoğan: Kamuya 9 Gün İdari İzin

UZUN BİR BAYRAM TATİLİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekçilerle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” sözleriyle müjdeli haberi paylaştı.

ŞÜKRAN DOLU MESAJLAR

Konuşmasında, “Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.” diyen Erdoğan, aynı zamanda Kadir Gecesi’ni de kutlayarak, bu mübarek gecenin İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını diledi. “Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun.” ifadeleriyle bayram dileklerini iletti.

EMEK HAKKI VE REFAH

Cumhurbaşkanı, emek, alın teri ve helal kazanç gibi değerlerin önemine vurgu yaptı ve görevde oldukları günden beri çalışanların haklarını vermeye ve adil bir çalışma iklimi oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Çalışanların refah seviyelerinin yükselmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen Erdoğan, istihdam politikalarından iş sağlığına kadar pek çok alanda reformlar gerçekleştirdiklerini açıkladı.