Erdoğan: Kapımızı açarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban konusunda, “Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabileceklerini, buna kapalı olmadıklarını belirterek, “Ortada bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız” diye konuştu.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camisi’nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Yeni dönemde Türkiye’nin Afganistan’da nasıl bir rolü olacak?” sorusu üzerine, şu anda gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Erdoğan’ın mesajları şöyle:

KAPALI DEĞİLİZ: Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkelerle müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle görüşmeleri var. Yarın (bugün) örneğin NATO’nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde Taliban’la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afgan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve onlara kapıyı kapatacak halde değiliz.