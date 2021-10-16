Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

Başkent’te siyasetin gündemi oldukça yoğun. Açıklamalar, tartışmalar, polemikler yaşanıyor ve tabii bir de görüşme trafiği söz konusu. Millet İttifakı ve ittifak dışındaki bazı siyasi aktörlerin görüşmeleri hız kazandı son dönemde. Tabii burada en dikkat çeken aktörlerden biri de seçime Millet İttifakı’yla birlikte giren Saadet Partisi bir süredir partilere gidiyor, liderlerle görüşme gerçekleştiriyor.