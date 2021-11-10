Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme saat 15:00’te başladı. Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesiyle ilgili duyuru Saadet Partisi tarafından yapıldı. Görüşmenin yarın saat 15’te gerçekleştirileceği belirtildi. Karamollaoğlu bir süredir siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyordu. Randevunun da bu çerçevede istendiği belirtildi. Karamollaoğlu, Oğuzhan Asıltürk’ün vefatı sonrası Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na da seçilmişti.