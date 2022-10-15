Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından Türkiye ile Katar arasında ‘Yüksek Stratejik Komite Oturumu’ gerçekleştirildi. Oturumun ardından iki devlet arasında bir dizi iş birliği anlaşmaları imzalandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmalar şöyle;

Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Qatar TV Arasında İş Birliği Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu ile Katar Devleti Halk Sağlığı Bakanlığı Arasında Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı

Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı

Telsiz Tüzüğü Ek 30B Tarafından Düzenlenen Uydu Şebekelerinin Hizmet Alanlarının Karşılıklı Dahil Edilmesi Hakkında Anlaşma

Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı

Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma

Yunus Emre Enstitüsü ile Qatar Museums Arasında İş Birliği Protokolü

Diplomatik Arşiv Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı

Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı