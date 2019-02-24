Erdoğan: CHP marş okumayanlarla ittifak yaptı

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kayseri’de halka hitap etti.

Erdoğan, “CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Bu CHP, bizim bayrağımızı kongrelerinde duvara asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla ne yazık ki beraber.” dedi.

“PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR”

Seçime yönelik çalışmaların sürdüğün işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biz Cumhur İttifakı’nı pazara kadar değil mezara kadar kurduk inşallah. Bunu 15 Temmuz’da gördünüz, aynı şekilde 7 Ağustos’ta Yenikapı ruhu olarak yine gördünüz. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis’te yaptığımız çalışmalarda, anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. ‘411 el kaosa kalktı’ manşeti atmışlardı, işte o 411 el aslında ne diyordu? Cumhur İttifakı diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk.”

TRT