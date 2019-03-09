Erdoğan: Keşke daha çok çocuğum olsaydı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 çocuğu olduğunu belirterek “eğer mümkün olsaydı daha fazla çocuk sahibi olmak isterdim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleri çok çocuk yapmaya teşvik ettiği konuşmasında, 4 çocuğu olduğu için çok mutlu olduğunu ancak daha fazla çocuk sahibi olmayı istediğini belirtti.

Erdoğan’ın konuşması, kadınlardan büyük destek ve alkış topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da kadınlara yönelik yapılan etkinlikteki konuşmasında dikkat çeken sözler söyledi. Cumhurbaşkanı, “Bugün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Ama az, keşke daha çok olsaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 11 Nisan Spor Salonu’nda düzenlenen “Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması” etkinliğine katıldı.

Salonu dolduran kadınların tezahüratları altında konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güçlü aile yapısı ile onlarca badirenin altından kalktığını hatırlatarak, şöyle dedi:

“Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız. Bu saldırılar dolaylı yolla yapılıyor. Bireyi ailesinden kopardığınızda onu istediğiniz gibi savunmanız, korkutmanız, kullanmanız kolaylaşır. Şehirleşmenin artmasıyla anne baba çocuklar ve torunlardan oluşan geniş aile ciddi oranda ortadan kalktı. Çekirdek aileye döndük. Birileri buna bile tahammül edemiyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çabalıyor. Urfalı kardeşlerim bu tabloda çok parlak. Bugün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Ama az, keşke daha çok olsaydı.”