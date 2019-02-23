Erdoğan: Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere dair yaptığı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

“Bay Kemal koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o kadar koltukta duramaz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güvenlik güçlerimiz bölücü örgütün yöneticileri ve onlara destek verenlerin kendi aralarında konuşmalarından PKK’nın tüm ümidini 31 Mart’ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler” dedi.

“Belediye başkanlıkları bu kararın sadece bir boyutunu oluşturuyor. Asıl karar, bu ittifakların neyi temsil ettiklerine bakılarak verilecek. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Parti amblemlerini gizleyerek birlikteliklerini saklayabileceklerini sanıyorlar. Parti amblemlerini koymuyorlar, bu enteresan. Bunlar herkesi kör, alemi sersem yerine koyuyor.

Onlar ittifaklarını nasıl, niçin kurduklarını, hangi pazarlıklarla bir araya geldiklerini söyleyebiliyorlar mı? Söylemiyorlar. Kandil bu ittifakı destekliyor, teröristler destekliyor. Yakalanan teröristler bu ittifakın başarısı için çalıştıklarını inkâr ediyor. Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın arkasında saf tutuyor. Buna rağmen zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir’den Beyoğlu’na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının adayları içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı babasını yere göğe sığdıramayan da var, bölücü örgütün eylemlerine her türlü desteği verenler de var.

Zillet ittifakı bölücü örgüte, FETÖ’ye şirin görünme gayreti içindeler. Pensilvanya ve Kandil’le birlikte çevirdikleri tezgâhlar ortaya çıktı. Seçim çalışmalarını Pensilvanya belirliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. Hangi ilde kimin destekleneceğine bölücü örgüt ve eş başkanlar karar veriyor. CHP tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemişti. Bay Kemal bu kadar seçime girdi, her seçimi kaybediyor, değil mi? Adam koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi bu kadar mağlubiyetten sonra o kadar koltukta duramaz.”

TRT