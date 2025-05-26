Erdoğan: Kimsenin Gözünün Yaşına Bakmayız

ETİK EĞİTİMİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü, Beştepe’de düzenlenen bir törenle imzalandı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada kamu yararının her şeyden önemli olduğunu belirtti.

KAMUNUN GEREKENİNE ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin beklentilerine cevap veremeyen, çözüm sunmak yerine sorun üreten ve devletin itibarını zedeleyen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını” ifade etti. “Devlet demek düzen, nizam, intizam demektir” diyerek bu ilkelerin önemine vurgu yaptı.

HİZMETLERİ İYİLEŞTİRME ÇABASINDAYIZ

AK Parti hükümetleri döneminde bilgi edinme ve hak arama yollarını genişlettiklerini belirten Erdoğan, “İktidarımız boyunca kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve erişimin kolaylaşması için gece gündüz çalıştık” dedi. Erdoğan, konuşmasında şu bilgileri paylaştı: “228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Değer ve ilkelerin benimsenmesi adına çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz.”

KAMU YARARINI ÖNE ÇIKARIYORUZ

Erdoğan, devlet hizmetinde bulunan bireylere şu hatırlatmada bulundu: “Bu makamlar geçicidir, asıl olan milletin dua ve güvenine layık olmaktır. Kamunun yararı her türlü çıkarın üzerindedir.” Ayrıca, “Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentilerine yanıt vermeyen ya da yerini kötüye kullanan kişilerin gözünün yaşına bakmayız” diyerek devlet yönetimindeki ciddiyeti vurguladı.

BÜROKRATİK OLİGARŞİYLE MÜCADELE EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı, geçmişte bürokratik oligarşiden çok çektiklerini belirtirken, “Kendisini vatandaştan üstün gören, kibirli bireyler milletimize yıllarca zarar verdi” dedi. İktidarları boyunca kamudaki verimliliği artırmanın yanı sıra bilgi edinme yollarını da genişlettiklerini ifade etti. Özellikle 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan Beyaz Masa uygulamasının modern bir versiyonu olan CİMER’in ülke genelinde hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi.