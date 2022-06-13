Erdoğan: Kimsenin meşrebi ile bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Az önce ödülleri takdim edilmiş tüm firmalara, bundan sonra da bu süreci başarılarla devam ettirmesini diliyorum. Mayıs 2022 itibarıyla 12 aylık bazda ihracatımızı 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. İnşallah her geçen ay bu oranı daha da yukarı taşıyacağız. 214 ayrı ülkeye yaptığı ihracatla bayrağını her yerde dalgalandıran bir ülke haline gelmiştir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünleri ihraç etme hedefine adım adım yaklaştığımıza işaret ediyor. Bu tablo ülkemizi yatırım, istihdamla büyütme doğrultusunda emin adımlarla yürüdüğümüzün kanıtıdır.

Bizim kimsenin meşrebi ile tarzı ile bir derdimiz yok. Tek gayemiz ülkemizin üretimini, ihracatını artırmaktır.