Erdoğan: Kimsin ya memuru tehdit ediyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik sözlerinin açıkça suç olduğunu söyledi. Erdoğan, “Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Sen kimsin ya?” diye sordu. Erdoğan “Bu dil darbe döneminin dilidir” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur” dedi.

Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya’yı kapsayan Afrika turunun ilk durağı Angola’nın başkenti Luanda’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı. “Türkiye ile Afrika’yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Afrika ülkeleri için stratejik bir ortak olarak öne çıktığını vurguladı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

VESAYET ÇAĞRISIDIR: (Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik paylaştığı video) Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Millet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için iradesini ortaya koydu. Bu tercihin bir sebebi de vesayet düzenini kalıcı olarak ortadan kaldırmaktı.

DEFTERİNİ ÇOKTAN DÜRDÜK: CHP zihniyeti her zaman bürokrasiyi, seçilmiş iradeyi sınırlandıracak bir enstrüman olarak kullandı. Milletimiz bunlardan bıktığı içindir ki başkanlık sistemini tercih etti… Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Diğer taraftan, Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum. Bir kabile devleti değildir. Bay Kemal’in adeta oyun oynadığı bir alan da değildir. Heves ettiğiniz günler -ki vesayet günleridir- onlar da geride kaldı.

AÇIKÇA SUÇTUR: Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Bir taraftan kalkıyorsun öğretmenleri tehdit ediyorsun. Bir taraftan memurları tehdit ediyorsun. Yeri geliyor polisi, yeri geliyor yargıyı tehdit ediyorsun. Sen kimsin ya? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın?

HADİ BAKALIM GÖRECEĞİZ: Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden böyle bir şey duydun mu? Yerel seçimlerde iş başına geldiniz. Belediyeleri boşaltıyorsunuz. Ve bütün bunlar olurken AK Parti iktidarı elindeki gücü size karşı bu şekilde düşündü, böyle bir adım attı mı? Gerçi Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini hatta genel olarak milletimizi ilk tehdidi de bu değildir. Daha önce, hakimlerden başladı, polislere, öğretmenlere kadar pek çok kamu görevlisine kendi aklınca tehditler savurdu. Şimdi bir de tarih veriyor. Ve yarın pazartesi. Pazartesi’den itibaren bu ülkede memurların vay haline. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Ve bu ülkede memurunun haklarını savunan bir iktidar var.

BAĞIMSIZ OLMASA RANDEVU VERMEZDİ: Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana istediğin gün randevu verdi. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. İşte bağımsız olduğu içindir ki sana randevuyu istediğin gün verdi. Ve yalan yanlış açıklamalarına da ziyaretten çıktıktan sonra devam ediyorsun.

28 ŞUBAT DÖNEMİNDE SANIYOR: Bu dil, vesayet ve darbe dönemlerinin dilidir. Biz CHP’nin bu diline alışığız. Her şeyden önce Türkiye vesayeti de darbe zihniyetini de gömeli çok oldu. Tabii Bay Kemal o zamanlar siyaseti hiç de bilmiyordu. Yeni yeni güya bu işe alışacak ama buna alışabilmesi de çok zaman alacak ve ondan sonra da herhalde ‘Elveda siyaset’ diyecektir. Ve sanıyorum bu zat Türkiye’nin hala tek parti CHP’si faşizminde veya kendisinin kamu görevlisi olarak bulunduğu 28 Şubat döneminde olduğunu sanıyor. Bu zatın kendini bu şekilde ortaya atarak rezil etmesinden Türk siyaseti adına doğrusu ben de üzüntü duyuyorum. Koronavirüse bile çare bulma aşamasına gelen tıp ilminin bu zatın acınası haline de bir çözüm geliştireceğine inanıyorum.

‘Algı operasyonu anketle sürüyor’

(Son dönemde sık sık anket yayımlanması) Ortaya çıkan anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada… Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık ve bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine güvenimin kalmadığını daha önce de açıklamıştım… Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardılar. Yalan terörü, algı operasyonları ve kişi kurum suikastlarıyla AK Parti’ye ve hükümetimize saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı’nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içerisinde bulunuyorlar. Sahte ve hileli anketlerle vatandaşları yönlendirebileceğini zannedenler, bu yolla toplum mühendisliği yaparak millete istikamet çizmeye çalışıyorlar. Milletin gönlüne giremeyenler, anlatacak icraatı olmayanlar yalan, yanlış, hileli ve sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyor… Ben milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğine inanıyorum.”

‘ABD, F-16 verme teklifinde bulundu’

(Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 satın alacağına dair iddia) Bu konu, malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu, yani bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Ama bizim 1 milyar 400 milyon dolar, F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika’nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyacını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları da atalım dedik. Bugünün devamlılığı içinde özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili elimizdeki F-16’ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16’lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. F-35 programındaki sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz. Şu an bu görüşmeler devam ediyor.

Resmi temaslar bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile dün akşam saatlerinde Angola’nın başkenti Luanda’ya geldi. Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı’nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı. Erdoğan, Angola’daki resmi temaslarına bugün başlayacak. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.