Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de konut konusunda müjdeli haberi verdi.

İzmir’de deprem konutlarının teslimi töreninde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kira bedelinden bile düşük ödemelerle vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacak” ifadelerine yer verdi. Alsancak’ta inşaası tamamlanan yeni stadın ismini açıklayan Erdoğan, ‘Adını “Alsancak Mustafa Denizli Stadı” olarak belirlediğimiz bu stadımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Ülkemiz dünyanın en hızlı en etkin en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık çabaladık. Kimseyi aç, açıkta, korunaksız, sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını yaşayan vatandaşlarımızı ilave sıkıntılara sokmadan her meselelerini çözdük. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya’da bir yıl gibi kısa sürede yıkılanların yerine yenilerini inşa ettiysek İzmir’de de aynısını yaptık.

İzmir depreminin ardından Bayraklı’da yerinde 1391 konut ve 302 dükkan, rezerv alanda ise 3649 konut ve 511 dükkan inşa etmek için hemen harekete geçtik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bu evleri de 1 yıl içerisinde teslim etme sözünü verdik. İşte bugün sözümüzü tutuyor ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti’yiz, bizler söz veririz sözümüzü tutarız. 596 konut ile 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak. 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu üç alandaki yatırım bedeli 750 milyon liradır.

596 konut ile 145 dükkan biraz sonra sahipleriyle buluşacak. 741 konut ve dükkanı da çok yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sadece bu üç alandaki yatırım bedeli 750 milyon liradır. Son Kabine toplantımızın ardından İzmir’de yaptığmıız deprem konutlarının ödeme tutarları ve vadeleriyle ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştık. Buna göre 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları da 220-260 bin lira bedelle sahiplerine veriyoruz. İlk iki yılı ödemesiz toplam 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri aylık 740 liradan 3+1 konutların taksitleri ise 1020 liradan başlayacak. Kira bedellerinden bile düşük ödeme tutarları ile vatandaşlarımız yeni, konforlu, güvenli evlerine kavuşacaklar.