Erdoğan Kırgızistan’da Güvenlik İşbirliğini Geliştiriyor

BAŞKAN ERDOĞAN’IN KIRGIZİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi bir törenle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdikten sonra ikili görüşmeler gerçekleştirmeye geçiyor. Sonrasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde gündeme gelen konularla ilgili önemli mesajlar veriyor. Erdoğan, “Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız” diyor ve iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 5 milyar dolara ulaşması konusunda mutabık kalındığını belirtiyor.

GELİŞİM DESTEKLERİ VE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler arasında bulunduğunun altını çiziyor. TİKA’nın binin üzerindeki projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Erdoğan, Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri projesinden de bahsediyor. “Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır” diyor. Ayrıca, eğitim iş birliği müzakerelerinin hızla tamamlanması gerektiğini vurguluyor ve Manas Üniversitesi’nin dünya çapında bir konuma gelmesinden duyduğu memnuniyeti aktarıyor.

ULUSLARARASI SORUNLAR VE DESTEK ÇAĞRISI

Bunun yanı sıra, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının uluslararası sistemi tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Türk Devletleri Zirvesi sırasında acil ateşkes çağrısında bulunduklarını ifade eden Erdoğan, Filistin meselesinin çözümündeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguluyor. “İsrail’e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan’ın desteği için teşekkür ederim” diyor.

GELECEK ETKİNLİKLER VE PROJELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te Ürkün Anıtı’na çelenk bırakıyor. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısına katılacak olan Erdoğan’ın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni de ziyaret etmesi planlanıyor. Ayrıca, yarın Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katılacak. Erdoğan, 6 Kasım’da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11. Zirvesi’ne de katılacak. Seyahatinde Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ile birlikte birçok bakan ve üst düzey yetkili eşlik ediyor.