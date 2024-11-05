Erdoğan Kırgızistan’da! İsrail Tehdit Oluşturuyor

KIRGIZİSTAN’DA GERÇEKLEŞEN TOPLANTI

Kırgızistan’da düzenlenen ‘Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı’ sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İsrail’in şimdi de Lübnan’a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi’nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir.” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI DENGELER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında uluslararası ilişkilerdeki gerilimlerin artmasına işaret ederken, bölgede barış için gereken adımların atılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Filistin konusunun çözümü için uluslararası işbirliğinin şart olduğuna dikkat çekti.